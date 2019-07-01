PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Салах відзначився потужним ударом зі штрафого на Кубку Африки

Мохаммед Салах відзначився красивим голом у ворота Уганди на Кубку Африки 2019.

Мохамед Салах

Збірна Єгипту зустрічалася зі збірною Уганди в рамках третього туру групового етапу Кубка Африки 2019. Зустріч пройшла у Каїрі на Міжнародному стадіоні і завершилася з рахунком 2:0 на користь єгипетської команди.

Дивіться: Триб’ют шпорам? Ліверпуль показав виїзну форму у біло-синьому кольорі

Автором першого голу став форвард збірної Єгипту та англійського Ліверпуля Мохаммед Салах, який відправив кулястого потужним ударом зі штрафного. Вийшло красиво та ефектно.

За підсумками трьох турів групового етапу збірні команди Єгипту і Уганди вийшли в стадію плей-офф.

Раніше Салах прокоментував скандал зі своїм партнером по національній команді Амра Варді.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ні означає ні! Салах закликав з повагою ставитися до жінок
Єгипетського футболіста вигнали зі збірної за хтиві СМС і розпусні відео
Мбаппе, Салах та Стерлінг очолили рейтинг найдорожчих гравців світу
Салах похизувався своїм уловом на відпочинку
Салах не зміг відвідати мечеть через настирливих фанатів та журналістів
Салах вмостився спати на підлозі літака і зібрав натовп одноклубників
Салах може опинитися на Бернабеу. Його агент веде перемовини з Реалом
Зінченко потрапив в альтернативну збірну сезону АПЛ за версією WhoScored
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка