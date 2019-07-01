Мохаммед Салах відзначився красивим голом у ворота Уганди на Кубку Африки 2019.

Збірна Єгипту зустрічалася зі збірною Уганди в рамках третього туру групового етапу Кубка Африки 2019. Зустріч пройшла у Каїрі на Міжнародному стадіоні і завершилася з рахунком 2:0 на користь єгипетської команди.

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Автором першого голу став форвард збірної Єгипту та англійського Ліверпуля Мохаммед Салах, який відправив кулястого потужним ударом зі штрафного. Вийшло красиво та ефектно.

За підсумками трьох турів групового етапу збірні команди Єгипту і Уганди вийшли в стадію плей-офф.

Раніше Салах прокоментував скандал зі своїм партнером по національній команді Амра Варді.