Мохаммед Салах відзначився красивим голом у ворота Уганди на Кубку Африки 2019.
Збірна Єгипту зустрічалася зі збірною Уганди в рамках третього туру групового етапу Кубка Африки 2019. Зустріч пройшла у Каїрі на Міжнародному стадіоні і завершилася з рахунком 2:0 на користь єгипетської команди.
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Автором першого голу став форвард збірної Єгипту та англійського Ліверпуля Мохаммед Салах, який відправив кулястого потужним ударом зі штрафного. Вийшло красиво та ефектно.
— Drafts 2.0 (@drafts_2) 30 июня 2019 г.
За підсумками трьох турів групового етапу збірні команди Єгипту і Уганди вийшли в стадію плей-офф.
Раніше Салах прокоментував скандал зі своїм партнером по національній команді Амра Варді.