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Факты / Спорт

Свитолина успешно стартовала на Уимблдоне

Элина Свитолина прервала серию поражений, победив в первом круге теннисного турнира Уимблдон.

Еліна Світоліна

На Туманном Альбионе 1 июля стартовал самый престижный теннисный турнир серии Grand Slam — Уимблдон.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в первом круге Уимблдонского турнира одолела представительницу Австралии Дарью Гаврилову — 7:5, 6:0. Соперницы провели на корте 1 час и 6 минут.

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Во втором круге Свитолина встретится с победительницей пары Маргарита Гаспарян (РФ) — Анна-Лена Фридзам (Германия).

Также успешно преодолела барьер первого круга Даяна Ястремская. Украинка в двух сетах обыграла итальянку Камилу Джорджи — 6:3, 6:3. За выход в третий круг Ястремская поспорит с американкой Софией Кенин.

Ранее Свитолина показала фото из тренировочного корта перед Уимблдоном.

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