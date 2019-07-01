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Европейские игры 2019: появилось видео с реакцией Путина на гимн Украины

В сети появилось видео реакции Владимира Путина на гимн Украины на Европейских играх 2019.

Путін на Євроіграх

Президент России Владимир Путин перед тем. как посетить церемонию закрытия Европейских игр 2019, посетил боксерские соревнования и попал на церемонию вручения наград в весе до 75 кг, где золото получил украинский боксер Александр Хижняк.

В честь победы Хижняка в финале над итальянцем Сальваторе Кавалларо на арене раздался гимн Украины и был поднят сине-желтый флаг.

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Путин, который находился в зале, вместе со всеми был вынужден подняться. Соответствующее видео появилось в сети на YouTube-канале NewsTV Center.

Напомним, в последний день Европейских игр в Минске спортивный гимнаст Олег Верняев добыл для Украины золотую медаль в упражнениях на брусьях.

Фото: Dreamstime

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