В сети появилось видео реакции Владимира Путина на гимн Украины на Европейских играх 2019.

Президент России Владимир Путин перед тем. как посетить церемонию закрытия Европейских игр 2019, посетил боксерские соревнования и попал на церемонию вручения наград в весе до 75 кг, где золото получил украинский боксер Александр Хижняк.

В честь победы Хижняка в финале над итальянцем Сальваторе Кавалларо на арене раздался гимн Украины и был поднят сине-желтый флаг.

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Путин, который находился в зале, вместе со всеми был вынужден подняться. Соответствующее видео появилось в сети на YouTube-канале NewsTV Center.

Напомним, в последний день Европейских игр в Минске спортивный гимнаст Олег Верняев добыл для Украины золотую медаль в упражнениях на брусьях.