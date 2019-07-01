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Європейські ігри 2019: з’явилося відео з реакцією Путіна на гімн України

У мережі з’явилося відео реакції Володимира Путіна на гімн України на Європейських іграх 2019.

Путін на Євроіграх

Президент Росії Володимир Путін перед тим, як відвідати церемонію закриття Європейських ігор 2019, відвідав боксерські змагання і потрапив на церемонію вручення нагород у вазі до 75 кг, де золото здобув український боксер Олександр Хижняк.

На честь перемоги Хижняка у фіналі над італійцем Сальваторе Кавалларо на арені залунав гімн України та був піднятий синьо-жовтий стяг.

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Путін, який знаходився в залі, разом з усіма був змушений піднятися. Відповідне відео з’явилося у мережі на YouTube-каналі NewsTV Center.

Нагадаємо, в останній день Європейських ігор у Мінську спортивний гімнаст Олег Верняєв здобув для України золоту медаль у вправах на брусах.

Фото: Dreamstime

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