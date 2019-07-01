У мережі з’явилося відео реакції Володимира Путіна на гімн України на Європейських іграх 2019.

Президент Росії Володимир Путін перед тим, як відвідати церемонію закриття Європейських ігор 2019, відвідав боксерські змагання і потрапив на церемонію вручення нагород у вазі до 75 кг, де золото здобув український боксер Олександр Хижняк.

На честь перемоги Хижняка у фіналі над італійцем Сальваторе Кавалларо на арені залунав гімн України та був піднятий синьо-жовтий стяг.

Читайте: Україна на Європейських іграх 2019 – 51 медаль і третє місце

Путін, який знаходився в залі, разом з усіма був змушений піднятися. Відповідне відео з’явилося у мережі на YouTube-каналі NewsTV Center.

Нагадаємо, в останній день Європейських ігор у Мінську спортивний гімнаст Олег Верняєв здобув для України золоту медаль у вправах на брусах.