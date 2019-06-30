В последний день Европейских игр в Минске спортивный гимнаст Олег Верняев добыл для Украины золотую медаль в упражнениях на брусьях.

Олег Верняев набрал наибольшую сумму баллов за свое выступление на брусьях – 15,333.

Еще одну золотую медаль принесла Украине гимнастка Анастасия Бачинская – она ​​была лучшая в вольных упражнениях (13,200).

– Всего в активе наших гимнастов в столице Беларуси 9 наград! – уточняет НОК Украины.

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В Европейских играх 2019, которые проходят в Минске с 21 по 30 июня, приняли участие 198 спортсменов из Украины.

Ранее Жан Беленюк завоевал для Украины золотую медаль Европейских игр 2019 в греко-римской борьбе.

Источник: НОК України