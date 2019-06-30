PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Европейские игры 2019: гимнасты Верняев и Бачинская завоевали золото

В последний день Европейских игр в Минске спортивный гимнаст Олег Верняев добыл для Украины золотую медаль в упражнениях на брусьях.

Верняєв і Бачинська

Олег Верняев набрал наибольшую сумму баллов за свое выступление на брусьях – 15,333.

Еще одну золотую медаль принесла Украине гимнастка Анастасия Бачинская – она ​​была лучшая в вольных упражнениях (13,200).

– Всего в активе наших гимнастов в столице Беларуси 9 наград! – уточняет НОК Украины.

Читайте: Европейские игры 2019: Виктор Выхрист завоевал золото

В Европейских играх 2019, которые проходят в Минске с 21 по 30 июня, приняли участие 198 спортсменов из Украины.

Ранее Жан Беленюк завоевал для Украины золотую медаль Европейских игр 2019 в греко-римской борьбе.

ИсточникНОК України

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Европейские игры-2019. Беленюк завоевал для Украины 11 золото
Европейские игры 2019: Виктор Выхрист завоевал золото
Европейские игры 2019: сборная Украины по легкой атлетике завоевала золото
Европейские игры 2019: Украина завоевала золото в гребле на байдарках
Сборная Украины по пляжному футболу обыграла Испанию на Европейских играх
Европейские игры 2019: дзюдоистка Белодед завоевала первое золото для Украины
Украинец Верняев завоевал серебро на ЧМ в упражнениях на брусьях
Украинский гимнаст Верняев получил золото и серебро на Кубке мира
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка