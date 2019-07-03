Украинский голкипер Андрей Лунин начнет подготовку к новому сезону в составе мадридского Реала.

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин начнет подготовку к новому сезону под руководством Зинедина Зидана.

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Футболист отправится с галактикос в предсезонный тур по Северной Америке, где в рамках Международного кубка чемпионов сыграет с Баварией, Арсеналом и Атлетико.

В заявочный лист Реала вошли:

Вратари : Тибо Куртуа, Люка Зидан, Андрей Лунин, Кейлор Навас;

: Тибо Куртуа, Люка Зидан, Андрей Лунин, Кейлор Навас; Защитники : Хесус Вальехо, Дани Карвахаль, Альваро Одриосола, Марсело, Серхио Рамос, Ферлан Мэнди, Рафаэль Варан, Начо Фернандес;

: Хесус Вальехо, Дани Карвахаль, Альваро Одриосола, Марсело, Серхио Рамос, Ферлан Мэнди, Рафаэль Варан, Начо Фернандес; Полузащитники : Тони Кроос, Иско, Лука Модрич, Марко Асенсио, Браим Диас;

: Тони Кроос, Иско, Лука Модрич, Марко Асенсио, Браим Диас; Нападающие: Карим Бензема, Лука Йович, Эден Азар, Винисиус Жуниор, Лукас Васкес, Родриго, Мариано Диас, Гарет Бейл.

30 июня официально истек срок ореды Лунина в Леганесе и украинец вернулся в Реал.

Ранее сообщалось, что Лунин станет дублером бельгийца Тибо Куртуа в мадридском Реале.

Источник: El Partidazo de COPE