Украинский голкипер Андрей Лунин следующий сезон проведет в мадридском Реале.
Украинский голкипер Андрей Лунин станет дублером бельгийца Тибо Куртуа в мадридском Реале.
Третьим голкипером сливочных станет игрок с молодежной системы Реала.
Костариканец Кейлор Навас и француз Люка Зидан покинут сливочных во время летнего трансферного окна. Навас может перейти в французский ПСЖ или португальский Порту, а Зидан уйдет в аренду.
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Сезон 2018/19 Лунин провел в аренде в Леганесе, где сыграл лишь в семи матчах за огурцов.
Напомним, Куртуа поздравил Лунина с титулом чемпиона мира в составе сборной Украины U-20.
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