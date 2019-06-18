Украинский голкипер Андрей Лунин следующий сезон проведет в мадридском Реале.

Украинский голкипер Андрей Лунин станет дублером бельгийца Тибо Куртуа в мадридском Реале.

Третьим голкипером сливочных станет игрок с молодежной системы Реала.

Костариканец Кейлор Навас и француз Люка Зидан покинут сливочных во время летнего трансферного окна. Навас может перейти в французский ПСЖ или португальский Порту, а Зидан уйдет в аренду.

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Сезон 2018/19 Лунин провел в аренде в Леганесе, где сыграл лишь в семи матчах за огурцов.

Напомним, Куртуа поздравил Лунина с титулом чемпиона мира в составе сборной Украины U-20.