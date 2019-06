Голкипер юношеской сборной Украины по футболу Андрей Лунин признан лучшим вратарем чемпионата мира для игроков до 20 лет.

На турнире Андрей Лунин провел шесть матчей, пропустив лишь четыре гола.

Вратарь украинской сборной также получил поздравления от Реал Мадрида.

Читайте: Зеленский поздравил молодежную сборную Украины с победой

Lunin receiving his deserving golden glove, sky’s the limit for him, Real Madrid will have an amazing GK waiting once Courtois leaves pic.twitter.com/BW02HdUN8n

— Alexis (@PSGAlexis_) June 15, 2019