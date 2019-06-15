Андрей Лунин получил Золотую перчатку турнира.

Голкипер юношеской сборной Украины по футболу Андрей Лунин признан лучшим вратарем чемпионата мира для игроков до 20 лет.

На турнире Андрей Лунин провел шесть матчей, пропустив лишь четыре гола.

Вратарь украинской сборной также получил поздравления от Реал Мадрида.

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– Болельщики нас очень хорошо поддерживала. Мы играли, как будто дома. Они нас гнали вперед и помогали, огромное им спасибо за это, – рассказал главный тренер украинской сборной.

Lunin receiving his deserving golden glove, sky’s the limit for him, Real Madrid will have an amazing GK waiting once Courtois leaves pic.twitter.com/BW02HdUN8n — Alexis (@PSGAlexis_) June 15, 2019

По слова Петракова, это был самый тяжелый матч в его жизни.

– Можно сказать, что для меня это был матч жизни. Мы выиграли, всех с этим поздравляю, – подытожил Петраков.

Лучшим игроком чемпионата назван кореец Ли Канг Ин. Золотая бутса вручена норвежцу Эрлингу Холланду, который забил 9 мячей на чемпионате.

Напомним, Сборная Украины U-20 впервые победила на чемпионате мира по футболу, обыграв в финале Южную Корею со счетом 3:1.