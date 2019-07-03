На Уимблдоне больше не будут называть теннисисток словами мисс и миссис при объявлении счета в зависимости от их семейного положения.

Старейший теннисный турнир серии Grand Slam Уимблдон принял решение прекратить называть теннисисток в соответствии с их семейным положением. Отныне при объявлении счета не будут использоваться слова миссис и мисс.

— Нужно соответствовать времени. Надеемся, для людей это станет приятным сюрпризом, – рассказала главы службы коммуникации Уимблдона Александра Уиллис.

Ранее подобное приняли на Ролан Гаррос. Организаторы французского турнира отказались от слов мадемуазель и мадам.

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1 июля 2019 стартовал 133-й теннисный турнир Уимблдон.

К слову, индийская журналистка выступила с критикой платья Элины Свитолиной, в котором она вышла на корт в первом круге Уимблдона.