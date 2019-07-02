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Факты / Спорт

Журналистка раскритиковала наряд Свитолиной на Уимблдоне

Индийская журналистка выступила с критикой платья Элины Свитолиной, в котором она вышла на корт в первом круге Уимблдона.

Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла во второй круг престижного турнира серии Grand Slam — Уимблдон.

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На старте украинка обыграла австралийку Дарью Гаврилову. После матча индийская журналистка выступила с критикой наряда украинской теннисистки, в котором она вышла на корт.

— Платье Свитолиной настолько обычное, что кажется, будто Nike вообще не запаривается. Хорошо хоть, выглядит неплохо, – отметила журналистка.

На что украинская теннисистка ответила:

— Что значит не запаривается? Полностью не согласна. У этого наряда немало деталей, – отметила Элина

Во втором круге Уимблдона Свитолина встретится с россиянкой Маргарита Гаспарян.

Напомним, Свитолина прервала серию поражений, успешно стартовав на Уимблдоне.

Фото: Dreamstime

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