Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла во второй круг престижного турнира серии Grand Slam — Уимблдон.

Читайте: Свитолина и Монфис восстановили отношения и совместную страницу в Instagram

На старте украинка обыграла австралийку Дарью Гаврилову. После матча индийская журналистка выступила с критикой наряда украинской теннисистки, в котором она вышла на корт.

На что украинская теннисистка ответила:

— Что значит не запаривается? Полностью не согласна. У этого наряда немало деталей, – отметила Элина

“minimum effor” … COMPLETELY DISAGREE !! Take a close look at all the details this dress has !!!! https://t.co/LibHHDWef9 @Nikecourt https://t.co/7hyD2nDS3K

— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 1 июля 2019 г.