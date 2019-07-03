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Факты / Спорт

Свитолина вышла в третий круг Уимблдона из-за отказа россиянки

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в третий круг самого престижного теннисного турнира серии Grand Slam – Уимблдон.

Елина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина из-за отказа россиянки Маргариты Гаспарян продолжать встречу во втором круге Уимблдона пробилась в следующий раунд.

На момент остановки игры счет был в пользу россиянки 7:5, 5:6.

Матч Свитолина – Гаспарян длился 1 час и 53 минуты. За это время украинка дважды подала навылет, обошлась без двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта.

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Таким образом, Свитолина во второй раз в карьере вышла в третий раунд Уимблдона. В 2017 году украинка дошла до четвертьфинала.

Напомним, в первом круге Уимблдонского турнира Свитолина победила представительницу Австралии Дарью Гаврилову.

Фото: Getty Images

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