Нидерландский футболист Арьен Роббен объявил о завершении карьеры.

Экс-футболист сборной Нидерландов и мюнхенской Баварии Арьен Роббен сообщил о завершении карьеры.

— Без сомнений, это самое сложное решение на протяжении всей футбольной карьеры. Да, сейчас я здоров и чувствую себя прекрасно, но, как любой человек, хочу остаться таким и дальше – заявил 35-летний Роббен.

В течение последних десяти сезонов Роббен защищал цвета мюнхенской Баварии, с которой стал восьмикратным чемпионом Германии. В 2013 году Роббен вместе с мюнхенцами выиграл Лигу чемпионов.

Читайте: Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Также в разное время Арьен выступал за Гронинген, ПСВ, Челси и Реал Мадрид.

К слову, Джанлуиджи Буффон вернулся в туринский Ювентус.

Источник: Squawka News