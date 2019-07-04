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Факты / Спорт

Арьен Роббен объявил о завершении карьеры

Нидерландский футболист Арьен Роббен объявил о завершении карьеры.

Арьєн Роббен

Экс-футболист сборной Нидерландов и мюнхенской Баварии Арьен Роббен сообщил о завершении карьеры.

— Без сомнений, это самое сложное решение на протяжении всей футбольной карьеры. Да, сейчас я здоров и чувствую себя прекрасно, но, как любой человек, хочу остаться таким и дальше – заявил 35-летний Роббен.

В течение последних десяти сезонов Роббен защищал цвета мюнхенской Баварии, с которой стал восьмикратным чемпионом Германии. В 2013 году Роббен вместе с мюнхенцами выиграл Лигу чемпионов.

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Также в разное время Арьен выступал за Гронинген, ПСВ, Челси и Реал Мадрид.

К слову, Джанлуиджи Буффон вернулся в туринский Ювентус.

ИсточникSquawka News

Фото: Dreamstime

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