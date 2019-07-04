Нидерландский футболист Арьен Роббен объявил о завершении карьеры.
Экс-футболист сборной Нидерландов и мюнхенской Баварии Арьен Роббен сообщил о завершении карьеры.
— Без сомнений, это самое сложное решение на протяжении всей футбольной карьеры. Да, сейчас я здоров и чувствую себя прекрасно, но, как любой человек, хочу остаться таким и дальше – заявил 35-летний Роббен.
В течение последних десяти сезонов Роббен защищал цвета мюнхенской Баварии, с которой стал восьмикратным чемпионом Германии. В 2013 году Роббен вместе с мюнхенцами выиграл Лигу чемпионов.
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Также в разное время Арьен выступал за Гронинген, ПСВ, Челси и Реал Мадрид.
К слову, Джанлуиджи Буффон вернулся в туринский Ювентус.
Источник: Squawka News