Джанлуиджи Буффон вернулся в туринский Ювентус.
Туринский Ювентус объявил о возвращении в свой состав голкипера Джанлуиджи Буффона.
Контракт 41-летнего футболиста с бьянконери рассчитан до 30 июня 2020 года.
Итальянец достался туринцам на правах свободного агента.
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Сезон 2018/19 Буффон провел в французском ПСЖ, отыграв за парижан в 25 матчах.
UFFICIALE | Bentornato a casa, @gianluigibuffon! https://t.co/hlEo7X2ERn #WelcomeBackGigi #LiveAhead pic.twitter.com/ucmFaDwVtG
— JuventusFC (@juventusfc) 4 июля 2019 г.
В составе Юве Джанлуиджи принял участие в более 650 матчах, выиграл с клубом 11 чемпионских титулов и стал обладателем 4 национальных Кубков.
Ранее появилась информация, что Буффон согласился быть вторым вратарем в бьянконери после поляка Войцеха Щесны.
Сегодня утром Буффон успешно прошел медосмотр в туринском клубе.
Фото: Juventus