Джанлуиджи Буффон вернулся в туринский Ювентус.

Туринский Ювентус объявил о возвращении в свой состав голкипера Джанлуиджи Буффона.

Контракт 41-летнего футболиста с бьянконери рассчитан до 30 июня 2020 года.

Итальянец достался туринцам на правах свободного агента.

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Сезон 2018/19 Буффон провел в французском ПСЖ, отыграв за парижан в 25 матчах.

В составе Юве Джанлуиджи принял участие в более 650 матчах, выиграл с клубом 11 чемпионских титулов и стал обладателем 4 национальных Кубков.

Ранее появилась информация, что Буффон согласился быть вторым вратарем в бьянконери после поляка Войцеха Щесны.

Сегодня утром Буффон успешно прошел медосмотр в туринском клубе.

Фото: Juventus