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Факты / Спорт

Буффон прибыл в Ювентус на медосмотр

Голкипер Джанлуиджи Буффон вскоре присоединится к туринскому Ювентусу.

Джанлуиджи Буффон

Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон прибыл в расположение туринского Ювентуса для прохождения медосмотра.

В случае успешного прохождения всех медицинских тестов 41-летний итальянец вернется в состав бьянконери.

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На базе Ювентуса Буффона встречали фанаты и журналисты.

По информации итальянских СМИ, Буффон подпишет с Юве однолетний контракт, после чего продолжит работать в структуре клуба.

Сезон 2018/19 Джанлуиджи провел в составе французского ПСЖ.

Ранее Ювентус презентовал новую форму, в которой будет выступать в сезоне-2019/20.

Фото: Juventus

Источник: Juventus

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