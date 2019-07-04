Голкипер Джанлуиджи Буффон вскоре присоединится к туринскому Ювентусу.
Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон прибыл в расположение туринского Ювентуса для прохождения медосмотра.
В случае успешного прохождения всех медицинских тестов 41-летний итальянец вернется в состав бьянконери.
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На базе Ювентуса Буффона встречали фанаты и журналисты.
Iniziate le visite mediche per @gianluigibuffon https://t.co/DTa5prptFs pic.twitter.com/1gOdz22DQ0
— JuventusFC (@juventusfc) 4 июля 2019 г.
@gianluigibuffon pic.twitter.com/XTcvhVCat5
— JuventusFC (@juventusfc) 4 июля 2019 г.
По информации итальянских СМИ, Буффон подпишет с Юве однолетний контракт, после чего продолжит работать в структуре клуба.
Сезон 2018/19 Джанлуиджи провел в составе французского ПСЖ.
Ранее Ювентус презентовал новую форму, в которой будет выступать в сезоне-2019/20.
Фото: Juventus