Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарре рассказал о своей табачную зависимость.

Главный тренер туринского Ювентуса Маурицио Сарри рассказал о своей вредной привычке, признав, что курит много.

— Я выкуриваю по 60 сигарет в день, что, наверное, слишком много. Я не особо чувствую необходимость курить во время матчей, но сразу после них это действительно необходимо, – рассказал итальянец.

Также Сарри рассказал, что ему было сложно со своей привычкой в ​​Англии, ведь на стадионах Туманного Альбиона курить запрещено.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Goal (@goalglobal) 16 Чер 2019 р. о 6:40 PDT

На посту главного тренера Старой синьоры Маурицио Сарри сменил Массимиано Аллегри. До перехода в Юве, Сарри возглавлял лондонский Челси.

Источник: La Nuova Riviera