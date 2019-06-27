Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарре рассказал о своей табачную зависимость.
Главный тренер туринского Ювентуса Маурицио Сарри рассказал о своей вредной привычке, признав, что курит много.
— Я выкуриваю по 60 сигарет в день, что, наверное, слишком много. Я не особо чувствую необходимость курить во время матчей, но сразу после них это действительно необходимо, – рассказал итальянец.
Также Сарри рассказал, что ему было сложно со своей привычкой в Англии, ведь на стадионах Туманного Альбиона курить запрещено.
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На посту главного тренера Старой синьоры Маурицио Сарри сменил Массимиано Аллегри. До перехода в Юве, Сарри возглавлял лондонский Челси.
Источник: La Nuova Riviera