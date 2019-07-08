Капитан мадридского Реала и сборной Испании Серхио Рамос принял участие в BottleCapChallenge.

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос принял участие в вирусном флешмобе BottleCapChallenge, в котором участники ударом ногой открывают бутылку, чтобы она не упала.

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33-летний испанец решил внести изменения в флешмоб и открутил бутылку языком. Рамос сделал вид будто собирается пробить ногой с разворота, но, развернувшись, открыл ее языком.

Рамос пригласил присоединиться к флешмобу легенду МЮ и Реала Дэвида Бекхэма, экс-чемпиона мира по боксу Энтони Джошуа и баскетболиста Хьюстон Рокетс Джеймса Хардена.

Ранее поп певица Мэрайя Кэри присоединилась к BottleCapChallenge.