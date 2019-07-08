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Серхио Рамос открыл бутылку языком

Капитан мадридского Реала и сборной Испании Серхио Рамос принял участие в BottleCapChallenge.

Серхио Рамос

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос принял участие в вирусном флешмобе BottleCapChallenge, в котором участники ударом ногой открывают бутылку, чтобы она не упала.

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33-летний испанец решил внести изменения в флешмоб и открутил бутылку языком. Рамос сделал вид будто собирается пробить ногой с разворота, но, развернувшись, открыл ее языком.

 

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Can you top this? @davidbeckham @jharden13 @anthony_joshua #BottleCapChallenge

Допис, поширений Sergio Ramos (@sergioramos)

Рамос пригласил присоединиться к флешмобу легенду МЮ и Реала Дэвида Бекхэма, экс-чемпиона мира по боксу Энтони Джошуа и баскетболиста Хьюстон Рокетс Джеймса Хардена.

Ранее поп певица Мэрайя Кэри присоединилась к BottleCapChallenge.

Фото: Dreamstime

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