Жена футболиста Николая Морозюка присоединилась к популярному челленджу #BottleCapChallenge.

Жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина приняла участие в популярном интернет-челлендже, в котором его участники открывают бутылку ударом ноги и размещают в сети под хэштегом #BottleCapChallenge.

Смотрите: Звездный флешмоб: Стэтхем и МакГрегор открывают бутылку ударом ноги

В его выполнения Ирина подошла креативно, использовав свои сильные стороны. Красавица открыла бутылку грудью.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ирина Морозюк (@irina_moroziuk) 4 Лип 2019 р. о 2:50 PDT

Фоловеры Ирины были в восторге от такого исполнения и не скупились на отзывы. Вот несколько из них: Сделала всех!, Это просто бомбово. Оскар, ей немедленно, Высший пилотаж, Копперфильд отдыхает.

Напомним, муж Ирины летом перешел в турецкий Ризерспора на правах свободного агента.

К слову, Зинченко “оседлал” свою девушку в Голливуде

Фото: Ирина Морозюк