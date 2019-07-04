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Факты / Спорт

Сделала всех! Жена украинского футболиста открыла бутылку грудью

Жена футболиста Николая Морозюка присоединилась к популярному челленджу #BottleCapChallenge.

Ирина Морозюк

Жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина приняла участие в популярном интернет-челлендже, в котором его участники открывают бутылку ударом ноги и размещают в сети под хэштегом #BottleCapChallenge.

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В его выполнения Ирина подошла креативно, использовав свои сильные стороны. Красавица открыла бутылку грудью.

 

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Допис, поширений Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

Фоловеры Ирины были в восторге от такого исполнения и не скупились на отзывы. Вот несколько из них: Сделала всех!, Это просто бомбово. Оскар, ей немедленно, Высший пилотаж, Копперфильд отдыхает.

Напомним, муж Ирины летом перешел в турецкий Ризерспора на правах свободного агента.

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Фото: Ирина Морозюк

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