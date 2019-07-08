Вес Хэм Юнайтед опубликовал видео первой тренировки Андрея Ярмоленко после травмы.

Полузащитник Вест Хэм Юнайтед и сборной Украины Андрей Ярмоленко возобновил тренировки с молотобойцами.

Читайте: Вест Хэм с Ярмоленко вышел из отпуска

Пресс-служба лондонского клуба опубликовала опубликовала ролик, посвященный возвращению Андрея к тренировкам и его подготовки к старту нового сезона.

— Трудно работает, но всегда улыбается, – подписано видео.

Переглянути цей допис в Instagram Working hard but always smiling @yarmolenkoandrey Допис, поширений West Ham United (@westham) 8 Лип 2019 р. о 1:30 PDT

Напомним, Ярмоленко пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы, которую получил в октябре 2018 года.

К слову, Лунин поедет с Реалом в предсезонный тур по Северной Америке.

Фото: West Ham United