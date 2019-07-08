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Вест Хэм опубликовал забавное видео с Ярмоленко

Вес Хэм Юнайтед опубликовал видео первой тренировки Андрея Ярмоленко после травмы.

Андрей Ярмоленко

Полузащитник Вест Хэм Юнайтед и сборной Украины Андрей Ярмоленко возобновил тренировки с молотобойцами.

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Пресс-служба лондонского клуба опубликовала опубликовала ролик, посвященный возвращению Андрея к тренировкам и его подготовки к старту нового сезона.

— Трудно работает, но всегда улыбается, – подписано видео.

 

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Working hard but always smiling @yarmolenkoandrey

Допис, поширений West Ham United (@westham)

Напомним, Ярмоленко пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы, которую получил в октябре 2018 года.

К слову, Лунин поедет с Реалом в предсезонный тур по Северной Америке.

ФотоWest Ham United

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