Вес Хэм Юнайтед опубликовал видео первой тренировки Андрея Ярмоленко после травмы.
Полузащитник Вест Хэм Юнайтед и сборной Украины Андрей Ярмоленко возобновил тренировки с молотобойцами.
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Пресс-служба лондонского клуба опубликовала опубликовала ролик, посвященный возвращению Андрея к тренировкам и его подготовки к старту нового сезона.
— Трудно работает, но всегда улыбается, – подписано видео.
Напомним, Ярмоленко пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы, которую получил в октябре 2018 года.
К слову, Лунин поедет с Реалом в предсезонный тур по Северной Америке.
Фото: West Ham United
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