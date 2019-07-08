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Факти / Спорт

Вест Гем опублікував веселе відео з Ярмоленком

Вес Гем Юнайтед опублікував відео першого тренування Андрія Ярмоленка після травми.

Андрей Ярмоленко

Півзахисник Вест Гем Юнайтед та збірної України Андрій Ярмоленко відновив тренування з молотобійцями.

Читайте: Вест Гем з Ярмоленком вийшов з відпустки

Прес-служба лондонського клубу опублікувала опублікувала ролик, присвячений поверненню Андрія до тренувань та його підготовки до старту нового сезону.

— Важко працює, але завжди посміхається, – підписане відео.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Working hard but always smiling @yarmolenkoandrey

Допис, поширений West Ham United (@westham)

Нагадаємо, Ярмоленко пропустив майже весь минулий сезон через травму, яку отримав у жовтні 2018 року.

До речі, Лунін поїде з Реалом у передсезонний тур Північною Америкою.

Фото: West Ham United

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