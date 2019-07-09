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Лунин отправился с Реалом в предсезонный тур

Украинский голкипер Андрей Лунин отправился с Реалом в предсезонный тур по Северной Америке.

Реал передсезонный тур

Украинский голкипер Андрей Лунин вошел в список 29 футболистов мадридского Реала, которые отправились на сбор в Канаду.

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Интересно, что среди голкиперов кроме Лунина в предсезонное турне отправились Тибо Куртуа, Кейлор Навас и 19-летний Диего Альтубе.

Полный список игроков:

  • Вратари: Тибо Куртуа, Кейлор Навас, Андрей Лунин, Диего Алтубе.
  • Защитники: Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Альваро Одриосола, Ферлан Мэнди, Адриан де ла Фуэнте, Хави Эрнандес.
  • Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Иско, Хайме Сеоане, Альваро Фидальго.
  • Нападающие: Мариано Диас, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Марко Асенсио, Браими Диас, Винисиус Жуниор, Эден Азар, Лука Йович, Родриго де Гоис, Такефуса Кубо.

В Северной Америке галактикос примут участие в International Cup, где сыграют с мюнхенской Баварией, лондонским Арсеналом и мадридским Атлетико.

Напомним, Люка Зидан следующий сезон проведет в аренде в Расинге.

Фото: Real Madrid FC

Источник: FC Real Madrid

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