Украинский голкипер Андрей Лунин отправился с Реалом в предсезонный тур по Северной Америке.
Украинский голкипер Андрей Лунин вошел в список 29 футболистов мадридского Реала, которые отправились на сбор в Канаду.
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Интересно, что среди голкиперов кроме Лунина в предсезонное турне отправились Тибо Куртуа, Кейлор Навас и 19-летний Диего Альтубе.
Полный список игроков:
- Вратари: Тибо Куртуа, Кейлор Навас, Андрей Лунин, Диего Алтубе.
- Защитники: Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Альваро Одриосола, Ферлан Мэнди, Адриан де ла Фуэнте, Хави Эрнандес.
- Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Иско, Хайме Сеоане, Альваро Фидальго.
- Нападающие: Мариано Диас, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Марко Асенсио, Браими Диас, Винисиус Жуниор, Эден Азар, Лука Йович, Родриго де Гоис, Такефуса Кубо.
В Северной Америке галактикос примут участие в International Cup, где сыграют с мюнхенской Баварией, лондонским Арсеналом и мадридским Атлетико.
¡Proxima parada: Canada!#RMTour #RealMadridIsComing pic.twitter.com/Jc4kw8p9ET
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 9 июля 2019 г.
Напомним, Люка Зидан следующий сезон проведет в аренде в Расинге.
Фото: Real Madrid FC