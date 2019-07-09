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Лунін вирушив з Реалом в передсезонний тур

Український голкіпер Андрій Лунін відправився з Реалом в передсезонний тур Північною Америкою.

Реал передсезонный тур

Український голкіпер Андрій Лунін увійшов у список 29 футболістів мадридського Реала, які вирушили на збір в Канаду.

Дивіться: Реал представив виїзну форму реп-кліпом

Цікаво, що серед голкіперів окрім Луніна в передсезонне турне вирушили Тібо Куртуа, Кейлор Навас та 19-річний Дієго Альтубе.

Повний список гравців:

  • Голкіпери: Тібо Куртуа, Кейлор Навас, Андрій Лунін, Дієго Алтубе.
  • Захисники: Даніель Карвахаль, Серхіо Рамос, Рафаель Варан, Начо, Марсело, Альваро Одріосола, Ферлан Менді, Адріан де ла Фуенте, Хаві Ернандес.
  • Півзахисники: Тоні Кроос, Лука Модріч, Іско, Хайме Сеоане, Альваро Фідальго.
  • Нападники: Маріано Діас, Карім Бензема, Гарет Бейл, Лукас Васкес, Марко Асенсіо, Браім Діас, Вінісіус Жуніор, Еден Азар, Лука Йович, Родріго де Гоіс, Такефуса Кубо.

У Північній Америці галактикос візьмуть участь в International Cup, де зіграють з мюнхенською Баварією, лондонським Арсеналом та мадридським Атлетіко.

Нагадаємо, Люка Зідан наступний сезон проведе в оренді в Расингу.

ФотоReal Madrid FC

Джерело: FC Real Madrid

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