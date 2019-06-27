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Факты / Спорт

Реал представил выездную форму рэп-клипом

Мадридский Реал показал новый комплект гостевой формы на сезон-2019/20.

Реал Мадрид выездная форма

Мадридский Реал представил комплект гостевой формы на сезон-2019/20.

Второй комплект сливочных на новый сезон выполнен в темно-синем цвете с золотыми вставками.

Представили экипировку мадридцы неординарно, записав композицию в рэп-стиле. Ее выполнили три музыканта — Denom, Anita Kuruba и Ikki.

В клипе можно увидеть многих игроков галактикос — Серхио Рамоса, Карима Бензема, Марсело, Иско, Лукаса Васкес, Винисиуса Жуниора.

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Вратарскую комплект выполнен в сине-сером цвете. В фотопрезентации формы приняли также участие Кейлор Навас, Тибо Куртуа, Лука Модрич, Тони Кроос и Гарет Бэйл.

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Реал представил выездную форму рэп-клипом / 4 фотографии

Комплект экипировки для сливочных разработал немецкий спортивный бренд одежды Adidas.

К слову, Ливерпуль представил комплект новой выездной формы на сезон-2019/20.

Фото: Real Madrid

ИсточникReal Madrid

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