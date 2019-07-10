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Факты / Спорт

Старридж вернул свою похищенную собаку

Любимую собаку Даниэля Старриджа, которую накануне похитили, вернули за выкуп.

Дэниелm Старридж с собакой

Бывший игрок Ливерпуля Даниэль Старридж вернул своего любимого померанского шпица по кличке Луччи, которого накануне похитили из его дома.

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После похищения футболист опубликовал серию фото и видео любимца, а также рассказал, что его дом ограбили и похитили Луччи. Старридж в одном из видео заявил, что готов заплатить за собаку £30 тыс.

 

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Допис, поширений Daniel Sturridge – Dstudge (@danielsturridge)

В Twitter один из пользователей заявил, что нашел собаку. Он связался со Старриджем, который попросил доказательства, что это его собака и она жива.

В полиции Лос-Анджелеса заявили, что они не участвовали в поиске собаки, и люди, которые нашли собаку, не причастны к грабежу дома. Также не известно, заплатил ли Старридж вознаграждение, которое обещал.

Информация об ограблении дома Старриджа появилась вчера.

Источник: Evening Standart

ФотоDaniel Sturridge

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