Любимую собаку Даниэля Старриджа, которую накануне похитили, вернули за выкуп.
Бывший игрок Ливерпуля Даниэль Старридж вернул своего любимого померанского шпица по кличке Луччи, которого накануне похитили из его дома.
Смотрите: Лучшие голы за 7 лет! Ливерпуль попрощался со своим форвардом видеороликом
После похищения футболист опубликовал серию фото и видео любимца, а также рассказал, что его дом ограбили и похитили Луччи. Старридж в одном из видео заявил, что готов заплатить за собаку £30 тыс.
Переглянути цей допис в Instagram
В Twitter один из пользователей заявил, что нашел собаку. Он связался со Старриджем, который попросил доказательства, что это его собака и она жива.
В полиции Лос-Анджелеса заявили, что они не участвовали в поиске собаки, и люди, которые нашли собаку, не причастны к грабежу дома. Также не известно, заплатил ли Старридж вознаграждение, которое обещал.
Информация об ограблении дома Старриджа появилась вчера.
Источник: Evening Standart
Фото: Daniel Sturridge