Любимую собаку Даниэля Старриджа, которую накануне похитили, вернули за выкуп.

Бывший игрок Ливерпуля Даниэль Старридж вернул своего любимого померанского шпица по кличке Луччи, которого накануне похитили из его дома.

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После похищения футболист опубликовал серию фото и видео любимца, а также рассказал, что его дом ограбили и похитили Луччи. Старридж в одном из видео заявил, что готов заплатить за собаку £30 тыс.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Daniel Sturridge – Dstudge (@danielsturridge) 9 Лип 2019 р. о 4:02 PDT

В Twitter один из пользователей заявил, что нашел собаку. Он связался со Старриджем, который попросил доказательства, что это его собака и она жива.

В полиции Лос-Анджелеса заявили, что они не участвовали в поиске собаки, и люди, которые нашли собаку, не причастны к грабежу дома. Также не известно, заплатил ли Старридж вознаграждение, которое обещал.

Информация об ограблении дома Старриджа появилась вчера.

Источник: Evening Standart

Фото: Daniel Sturridge