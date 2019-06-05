Форвард Ливерпуля Даниэль Старридж покинет клуб в статусе свободного агента.
Ливерпуль объявил об уходе из клуба английского форварда Даниэля Старриджа в связи с истечением контракта.
Клуб поблагодарил игрока за проведенные годы, смонтировав эффектный видеоролик со дня его официального представления с футболкой клуба и самыми эффектными голами.
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Старридж присоединился к клубу с Мерсисайда в январе 2013 года, перейдя из лондонского Челси. За красных Даниэль отметился 67 забитыми голами в 160 матчах.
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Также закончил свои выступления в Ливерпуле бразильский защитник Альберто Морено, у которого также закончился контракт с клубом.
Напомним, Ливерпуль в Мадриде в шестой раз завоевал кубок Лиги чемпионов, победив лондонский Тоттенхэм.
Фото: Daniel Sturridge