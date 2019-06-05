PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Лучшие голы за 7 лет! Ливерпуль попрощался со своим форвардом видеороликом

Форвард Ливерпуля Даниэль Старридж покинет клуб в статусе свободного агента.

Даниэль Старридж

Ливерпуль объявил об уходе из клуба английского форварда Даниэля Старриджа в связи с истечением контракта.

Клуб поблагодарил игрока за проведенные годы, смонтировав эффектный видеоролик со дня его официального представления с футболкой клуба и самыми эффектными голами.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Liverpool Football Club (@liverpoolfc)

Старридж присоединился к клубу с Мерсисайда в январе 2013 года, перейдя из лондонского Челси. За красных Даниэль отметился 67 забитыми голами в 160 матчах.

Читайте: Клопп прокомментировал победу Ливерпуля песней

Также закончил свои выступления в Ливерпуле бразильский защитник Альберто Морено, у которого также закончился контракт с клубом.

Напомним, Ливерпуль в Мадриде в шестой раз завоевал кубок Лиги чемпионов, победив лондонский Тоттенхэм.

ФотоDaniel Sturridge

Источник: Liverpool FC

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Клопп прокомментировал победу Ливерпуля песней
Не повезло: вердикт Почеттино по финалу Лиги чемпионов
Ливерпуль обыграл Тоттенхэм в финале Лиги чемпионов
Тоттенхэм — Ливерпуль: прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов
Короли камбэков и магический Энфилд. Почему Ливерпуль выиграет Лигу чемпионов
Где смотреть финал Лиги чемпионов Тоттенхэм — Ливерпуль
АПЛ назвала лучший гол сезона-2018/19
Игроки Ман Сити снова разбили трофей АПЛ. На этот раз Зинченко не виноват
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка