Дом экс-футболиста Ливерпуля Даниэля Старриджа ограбили в Лос-Анджелесе и похитили его любимую собаку.

Экс-игрок Ливерпуля Даниэль Старридж стал жертвой ограбления.

Неизвестные проникли в его дом в Лос-Анджелесе и похитили самое ценное — его собаку. Также преступникам удалось вынести четыре сумки с верхнего этажа.

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Старридж рассказал об ограблении в Instagram и попросил помочь ему вернуть любимого померанского шпица.

— Кто-то ворвался в мой дом в Лос-Анджелесе и похитил мою собаку. Послушайте, если кто-то знает, кто это мог быть, я вам заплачу любые деньги, я серьезно. Я хочу знать, кто меня ограбил. Хочу знать, что произошло. Хочу знать, почему они взяли мою собаку. Как можно ворваться в чей-то дом в Лос-Анджелесе и похитить собаку? Кто вернет мне собаку? Я плачу £20-30 тыс. сразу, на руки. Сколько захочешь. Приведи ее. Я завтра отсюда съезжаю. Мне плевать на этот дом. Просто верни собаку. Цена не важна, я заплачу, – сказал Старридж.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Daniel Sturridge – Dstudge (@danielsturridge) 9 Лип 2019 р. о 1:38 PDT

Стоит отметить, что на последних постах в соцсети Старридж поместил снимки своего пса.





















Дом Старриджа ограбили и похитили собаку. Игрок предлагает £33 тыс. за нее / 5 фотографий

Напомним, Ливерпуль объявил об уходе из клуба Даниэля Старриджа в связи с окончанием контракта.

Фото: Daniel Sturridge