Дом экс-футболиста Ливерпуля Даниэля Старриджа ограбили в Лос-Анджелесе и похитили его любимую собаку.
Экс-игрок Ливерпуля Даниэль Старридж стал жертвой ограбления.
Неизвестные проникли в его дом в Лос-Анджелесе и похитили самое ценное — его собаку. Также преступникам удалось вынести четыре сумки с верхнего этажа.
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Старридж рассказал об ограблении в Instagram и попросил помочь ему вернуть любимого померанского шпица.
— Кто-то ворвался в мой дом в Лос-Анджелесе и похитил мою собаку. Послушайте, если кто-то знает, кто это мог быть, я вам заплачу любые деньги, я серьезно. Я хочу знать, кто меня ограбил. Хочу знать, что произошло. Хочу знать, почему они взяли мою собаку. Как можно ворваться в чей-то дом в Лос-Анджелесе и похитить собаку? Кто вернет мне собаку? Я плачу £20-30 тыс. сразу, на руки. Сколько захочешь. Приведи ее. Я завтра отсюда съезжаю. Мне плевать на этот дом. Просто верни собаку. Цена не важна, я заплачу, – сказал Старридж.
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Стоит отметить, что на последних постах в соцсети Старридж поместил снимки своего пса.
Напомним, Ливерпуль объявил об уходе из клуба Даниэля Старриджа в связи с окончанием контракта.
Фото: Daniel Sturridge