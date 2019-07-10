Вингер Вест Хэм Юнайтед Андрей Ярмоленко сменил игровой номер в клубе.
Украинский вингер Вест Хэм Юнайтед Андрей Ярмоленко получил новый игровой номер в команде. Отныне 29-летний украинец будет выступать под №7. Ранее Андрей играл под №20.
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В прошлом сезоне семерка принадлежала одному из лидеров клуба Марко Арнаутовичу, который летом перебрался в китайский Шанхай Теллейс.
20 7… @Yarmolenko_9 pic.twitter.com/dkSF7RIjk3
— West Ham United (@WestHamUtd) 10 липня 2019 р.
Под седьмым номером Ярмоленко защищает цвета в национальной сборной Украины.
Напомним, Вест Хэм Юнайтед начал подготовку к новому сезону в АПЛ 2019/20.
Источник: West Ham United