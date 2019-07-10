Вінгер Вест Гем Юнайтед Андрій Ярмоленко змінив ігровий номер у клубі.

Український вінгер Вест Гем Юнайтед Андрій Ярмоленко отримав новий ігровий номер у команді. Відтепер 29-річний українець виступатиме під №7. Раніше Андрій грав під №20.

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Минулого сезону сімка належала одному з лідерів клубу Марко Арнаутовичу, який влітку перебрався до китайського Шанхай Теллейс.

Під сьомим номером Ярмоленко захищає кольори в національній збірній України.

Нагадаємо, Вест Гем Юнайтед розпочав підготовку до нового сезону в АПЛ 2019/20.

Джерело: West Ham United