На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) украинские спортсменки взяли золото.

15 июля на соревнованиях мирового первенства в Кванджу (Южная Корея) украинская команда завоевала высшую награду дисциплины хайлайт. Десять спортсменок за две минуты должны были продемонстрировать обязательные акробатические элементы.

– Марина и Владислава Алексиевы, Валерия Апрелева, Вероника Гришко, Александра Коваленко, Яна Нарежна, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно – так держать! Поздравляем команду и главного тренера Светлану Саидову с заслуженной наградой! – говорится в сообщении Министерства молодежи и спорта Украины.

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Это первое золото чемпионата мира в истории артистического плавания Украины.

К слову, пловчихи Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзу на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).