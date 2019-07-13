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Факты / Спорт

Чемпионка в 14 лет: что известно о Дарье Снигур

13 июля Дарья Снигур победила в финале юниорского Уимблдона. Факты ICTV собрали самую важную информацию о юной чемпионке.

Дарина Снігур

Впервые о Дарье Снегур начали говорить в 2016 году, когда она в составе сборной Украины по теннису победила на чемпионате мира в возрастной категории до 14 лет.

Однако это не стало первым достижением юной теннисистки. Снигур начала заниматься теннисом с семи лет по инициативе отца.

Сначала Дарья не могла понять, насколько ей это нравится, но после первых побед она решила сделать теннис делом своей жизни.

В 10 лет девочка победила на украинском теннисном турнире Мастерс, а уже через два года начала принимать участие в международных соревнованиях.

В 12 лет она вышла в финал неофициального чемпионата мира, где проиграла россиянке.

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После этого на нее обратили внимание в сборной Украины, поскольку Снигур даже тогда была спортсменкой международного уровня.

В 2017 году спортсменка вышла в финал юниорского турнира ITF в Намангане.

В январе 2018 года Снигур обыграла француженку Манон Леонар в финале юношеского турнира ITF второй категории The 25th Slovak Junior Indoor U18.

В том же году теннисистка заняла 50-е место в рейтинге юниорок ITF.

В 2019 году спортсменка получила свой второй титул ITF, победив в финале финскую теннисистку Уну Орпану. В этом же году она победила в финале Kashiwa Open в Японии, где обыграла канадскую теннисистку Ребекку Марино.

Самым большим достижением Снигур стала победа в финале юниорского Уимблдона. Она стала второй украинской теннисисткой, которой удалось победить в указанном юниорском соревновании.

К слову, Элине Свитолиной не удалось выйти в финал теннисного турнира серии Grand Slam Уимблдон 2019.

Фото: Getty Images

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