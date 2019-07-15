На чемпіонаті світу з водних видів спорту у Кванджу (Південна Корея) українські спортсменки взяли золото.

15 липня на змаганнях світової першості у Кванджу (Південна Корея) українська команда виборола найвищу нагороду. Десять спортсменок за дві хвилини продемонструвати обов’язкові акробатичні елементи.

– Марина і Владислава Алексіїви, Валерія Апрєлєва, Вероніка Гришко, Олександра Коваленко, Яна Нарєжна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно – так тримати! Вітаємо команду і головного тренера Світлану Саїдову із заслуженою нагородою! – йдеться у повідомленні Мiнiстерства молоді та спорту України.

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Це перше золото чемпіонату світу в історії артистичного плавання України.

До речі, плавчині Марта Федіна та Анастасія Савчук здобули бронзу на чемпіонаті світу з водних видів спорту, який проходить у Кванджу (Південна Корея).