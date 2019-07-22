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Факты / Спорт

Умер легендарный теннисист Питер МакНамара

Умер трехкратный победитель турниров Grand Slam Питер МакНамара.

Питер МакНамара

Питер МакНамара умер в возрасте 64 лет после продолжительной болезни. Врачи диагностировали у бывшего игрока топ-10 рак простаты.

МакНамара в дуэте с соотечественником Полом МакНеми выиграл Australian Open 1979 года и дважды победил на Уимблдоне (1980, 1982).

В одиночном разряде он завоевал 5 титулов и поднимался до седьмой строчки рейтинга. Его лучшим результатом на турнирах Grand Slam в одиночном разряде был выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 1980 года.

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По завершении игровой карьеры Питер работал тренером. МакНамара работал с Марком Филиппуссисом, Григором Димитровым, Мэттью Эбденом и Ван Цян.

Напомним, умер легендарный австрийский гонщик и трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда.

Источник: The Guardian

Фото: Getty Images

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