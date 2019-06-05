Бывший президент УЕФА Нильс Леннарт Юханссон умер в возрасте 89 лет.

Умер Нильс Леннарт Юханссон — бывший президент УЕФА.

Функционер скончался 4 июня в возрасте 89 лет из-за продолжительной болезни. Точная причина смерти и дата похорон Юханссона пока не сообщаются.

Юханссон находился во главе УЕФА с 1990 по 2007 год. В период президентства шведа была проведена важная реформа еврокубков: Кубок европейских чемпионов стал Лигой чемпионов, в которой от страны играл не один клуб, а несколько.

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Кроме работы в УЕФА, Юханссон до 2005 года был президентом стокгольмского клуба АИК. В честь шведского функционера назван трофей, вручаемый победителю юношеской Лиги чемпионов.

Напомним, экс-игрок лондонского Арсенала и мадридского Реала Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП.

Источник: Федерация футбола Швеции