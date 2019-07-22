В Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2019/20.

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2019/20.

С этой стадии в борьбу вступает киевское Динамо, которое заняла второе место в чемпионате УПЛ-2018/19. Динамо попало в число сеяных при жеребьевке.

Команда Александра Хацкевича сыграет с бельгийским Брюгге.

Результаты жеребьевки:

Клуж/Маккаби — Селтик/Нимме Калью

АПОЭЛ/Сутьеска — Карабах/Дандолк

ПАОК — Аякс

Динамо Загреб/Сабуртало — Валлетта/Ференцварош

Црвена Звезда/ХИК — Копенгаген

Марибор/АИК — БАТЭ/Русенборг

Истанбул — Виктория/Олимпиакос

Краснодар — Порту

Брюгге — Динамо Киев

ПСВ/Базель — ЛАСК









Жеребьевка ЛЧ 2019/20 Динамо узнало соперника / 2 фотографии

Читайте: УЕФА не будет разводить клубы из Грузии и России при жеребьевке еврокубков

Первые матчи третьего отборочного раунда состоятся 6/7 августа, ответные — 13 августа.

К слову, апитан Ливерпуля Джордан Хендерсон сделал памятную татуировку в честь победы в Лиге чемпионов 2018/19.

Фото: UEFA