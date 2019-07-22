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Факты / Спорт

Жеребьевка ЛЧ 2019/20 Динамо узнало соперника

В Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2019/20.

Жеребкування Ліги чемпіонів

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2019/20.

С этой стадии в борьбу вступает киевское Динамо, которое заняла второе место в чемпионате УПЛ-2018/19. Динамо попало в число сеяных при жеребьевке.

Команда Александра Хацкевича сыграет с бельгийским Брюгге.

Результаты жеребьевки:

  • Клуж/Маккаби — Селтик/Нимме Калью
  • АПОЭЛ/Сутьеска — Карабах/Дандолк
  • ПАОК — Аякс
  • Динамо Загреб/Сабуртало — Валлетта/Ференцварош
  • Црвена Звезда/ХИК — Копенгаген
  • Марибор/АИК — БАТЭ/Русенборг
  • Истанбул — Виктория/Олимпиакос
  • Краснодар — Порту
  • Брюгге — Динамо Киев
  • ПСВ/Базель — ЛАСК
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Жеребьевка ЛЧ 2019/20 Динамо узнало соперника / 2 фотографии

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Первые матчи третьего отборочного раунда состоятся 6/7 августа, ответные — 13 августа.

К слову, апитан Ливерпуля Джордан Хендерсон сделал памятную татуировку в честь победы в Лиге чемпионов 2018/19.

Фото: UEFA

Источник: УЕФА

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