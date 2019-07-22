В Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2019/20.
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2019/20.
С этой стадии в борьбу вступает киевское Динамо, которое заняла второе место в чемпионате УПЛ-2018/19. Динамо попало в число сеяных при жеребьевке.
Команда Александра Хацкевича сыграет с бельгийским Брюгге.
Результаты жеребьевки:
- Клуж/Маккаби — Селтик/Нимме Калью
- АПОЭЛ/Сутьеска — Карабах/Дандолк
- ПАОК — Аякс
- Динамо Загреб/Сабуртало — Валлетта/Ференцварош
- Црвена Звезда/ХИК — Копенгаген
- Марибор/АИК — БАТЭ/Русенборг
- Истанбул — Виктория/Олимпиакос
- Краснодар — Порту
- Брюгге — Динамо Киев
- ПСВ/Базель — ЛАСК
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Первые матчи третьего отборочного раунда состоятся 6/7 августа, ответные — 13 августа.
К слову, апитан Ливерпуля Джордан Хендерсон сделал памятную татуировку в честь победы в Лиге чемпионов 2018/19.
Фото: UEFA