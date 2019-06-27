УЕФА не планирует разводить российские и грузинские клубы по аналогии с Украиной при жеребьевке еврокубков.

Союз европейских футбольных ассоциаций не будет разводить российские и грузинские клубы при жеребьевке отборочных раундов и группового этапа Лиги чемпионов и лиги Европы.

Такое решение было принято в организации несмотря на обострившиеся отношения между странами и инциденты, которые произошли в нескольких матчах чемпионата Грузии по футболу.

— Согласно решению исполнительного комитета УЕФА от 2014 года, команды из Грузии и России могут снова сыграть матч против друг друга. Изменение этого решения не планируется, – говорится в заявлении УЕФА.

В следующем сезоне Лиги Европы от России выступят Зенит, Локомотив (групповой этап) и Краснодар (квалификация) и в Лиге Европы — Спартак, ЦСКА и Арсенал. От Грузии в Лиге чемпионов сыграет Сабуртало, в Лиге Европы — Чихура, Динамо Тбилиси и Торпедо Кутаиси.

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Напомним, 20 июня у грузинского парламента в Тбилиси прошла волна протестов, после того как в парламенте Грузии с места спикера выступил депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов.

Позже футболисты трех клубов грузинского чемпионата – кутаисского Торпедо, тбилисского Локомотива и Металлурга из Рустави вышли на матчи чемпионата в футболках с антироссийскими лозунгами.