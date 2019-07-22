У Ньоні відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону 2019/20.

У штаб-квартирі УЄФА у Ньоні відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону 2019/20.

З цієї стадії в боротьбу вступає київське Динамо, яке посіла другу сходинку у чемпіонаті УПЛ-2018/19. Динамо потрапило у число сіяних при жеребкуванні.

Команда Олександра Хацкевича зіграє з бельгійським Брюгге.

Результати жеребкування:

Клуж/Маккабі – Селтік/Німме Калью

АПОЕЛ / Сутьєска – Карабах/Дандолк

ПАОК — Аякс

Динамо Загреб/Сабуртало — Валлетта/Ференцварош

Црвена Звезда/ХІК — Копенгаген

Марібор/АІК — БАТЕ/Русенборг

Істанбул — Вікторія/Олімпіакос

Краснодар — Порту

Брюгге — Динамо Київ

ПСВ/Базель — ЛАСК









Жеребкування ЛЧ 2019/20: Динамо дізналося суперника / 2 фотографии

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Перші матчі третього відбіркового раунду відбудуться 6/7 серпня, матчі-відповіді — 13 серпня.

До речі, капітан Ліверпуля Джордан Хендерсон зробив пам’ятне татуювання на честь перемоги в Лізі чемпіонів 2018/19.

Фото: UEFA