У Ньоні відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону 2019/20.
У штаб-квартирі УЄФА у Ньоні відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону 2019/20.
З цієї стадії в боротьбу вступає київське Динамо, яке посіла другу сходинку у чемпіонаті УПЛ-2018/19. Динамо потрапило у число сіяних при жеребкуванні.
Команда Олександра Хацкевича зіграє з бельгійським Брюгге.
Результати жеребкування:
- Клуж/Маккабі – Селтік/Німме Калью
- АПОЕЛ / Сутьєска – Карабах/Дандолк
- ПАОК — Аякс
- Динамо Загреб/Сабуртало — Валлетта/Ференцварош
- Црвена Звезда/ХІК — Копенгаген
- Марібор/АІК — БАТЕ/Русенборг
- Істанбул — Вікторія/Олімпіакос
- Краснодар — Порту
- Брюгге — Динамо Київ
- ПСВ/Базель — ЛАСК
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Перші матчі третього відбіркового раунду відбудуться 6/7 серпня, матчі-відповіді — 13 серпня.
До речі, капітан Ліверпуля Джордан Хендерсон зробив пам’ятне татуювання на честь перемоги в Лізі чемпіонів 2018/19.
Фото: UEFA