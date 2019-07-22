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Жеребкування ЛЧ 2019/20: Динамо дізналося суперника

У Ньоні відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону 2019/20.

Жеребкування Ліги чемпіонів

У штаб-квартирі УЄФА у Ньоні відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону 2019/20.

З цієї стадії в боротьбу вступає київське Динамо, яке посіла другу сходинку у чемпіонаті УПЛ-2018/19. Динамо потрапило у число сіяних при жеребкуванні.

Команда Олександра Хацкевича зіграє з бельгійським Брюгге.

Результати жеребкування: 

  • Клуж/Маккабі – Селтік/Німме Калью
  • АПОЕЛ / Сутьєска – Карабах/Дандолк
  • ПАОК — Аякс
  • Динамо Загреб/Сабуртало — Валлетта/Ференцварош
  • Црвена Звезда/ХІК — Копенгаген
  • Марібор/АІК — БАТЕ/Русенборг
  • Істанбул — Вікторія/Олімпіакос
  • Краснодар — Порту
  • Брюгге — Динамо Київ
  • ПСВ/Базель — ЛАСК
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Жеребкування ЛЧ 2019/20: Динамо дізналося суперника / 2 фотографии

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Перші матчі третього відбіркового раунду відбудуться 6/7 серпня, матчі-відповіді — 13 серпня.

До речі, капітан Ліверпуля Джордан Хендерсон зробив пам’ятне татуювання на честь перемоги в Лізі чемпіонів 2018/19.

ФотоUEFA

Джерело: УЄФА

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