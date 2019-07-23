Зірка англійської Прем’єр-ліги збирається зробити камінг-аут, але клуб заборонив йому це робити, побоюючись негативної реакції фанатів.

Футболіст англійської Прем’єр-ліги планує зізнатися у своїй нетрадиційній орієнтації, але керівництво його клубу стурбоване можливою негативною реакцією серед фанатів.

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Футболіст вже кілька місяців обговорює разом зі своїм агентом та представниками команди, як йому краще зробити камінг-аут.

— Це найважливіше рішення для гравця. Але щойно він все розповів клубу, у керівництва виникли сумніви. Клуб висловлює йому підтримку, але схвильований можливою реакцією вболівальників. В ідеалі вони хочуть, щоб першим камінг-аут скоїв інший футболіст, щоб не опинитися в центрі уваги, – заявило джерело виданню The Sun.

Одноклубники футболіста знають про його орієнтацію та підтримують. Його партнери по команді також не розуміють “чому клуб застряв у минулому”.

До речі, австралійський регбійний союз оголосив про розірвання контракту з гравцем Ісраелом Фолау через гомофобні висловлювання у соцмережах.