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Факты / Спорт

Форвард Тоттенхэма притворился болельщиком, который выбежал на поле

Нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин притворился болельщиком, выбежавшего на поле.

Сон Хын Мин

Форвард Тоттенхэм Хотспур Сон Хын Мин после победы в матче International Champions Cup над Ювентусом решил разыграть одного из тренеров шпор.

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После финального свистка на поле прорвался один из фанатов и хотел подбежать к игрокам Тоттенхэма, но его остановил один из тренеров. Оценив ситуацию, Сон Хын Мин решил подшутить над тренером и подбежал к нему сзади с полотенцем, притворившись фанатом. Специалист сначала приготовился отбиваться, но тут узнал корейского футболиста и оценил его шутку.

 

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Допис, поширений 손세이셔널 (@son7yeaji)

Победу Тоттенгему над туринским Ювентусом принес точный удар Гарри Кейна в добавленное время.

Ранее Тоттенхэм оформил самый дорогой трансфер в истории клуба.

Фото: Dreamstime

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