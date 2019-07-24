Нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин притворился болельщиком, выбежавшего на поле.

Форвард Тоттенхэм Хотспур Сон Хын Мин после победы в матче International Champions Cup над Ювентусом решил разыграть одного из тренеров шпор.

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После финального свистка на поле прорвался один из фанатов и хотел подбежать к игрокам Тоттенхэма, но его остановил один из тренеров. Оценив ситуацию, Сон Хын Мин решил подшутить над тренером и подбежал к нему сзади с полотенцем, притворившись фанатом. Специалист сначала приготовился отбиваться, но тут узнал корейского футболиста и оценил его шутку.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 손세이셔널 (@son7yeaji) 22 Лип 2019 р. о 10:59 PDT

Победу Тоттенгему над туринским Ювентусом принес точный удар Гарри Кейна в добавленное время.

Ранее Тоттенхэм оформил самый дорогой трансфер в истории клуба.