Нападник Тоттенгема Сон Хин Мін вдав з себе вболівальника, який вибіг на поле.

Форвард Тоттенгем Готспур Сон Хин Мін після перемоги в матчі International Champions Cup над Ювентусом вирішив розіграти одного з тренерів шпор.

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Після фінального свистка на поле прорвався один з фанатів і хотів підбігти до гравців Тоттенгема, але його зупинив один з тренерів. Оцінивши ситуацію, Сон Хин Мін вирішив пожартувати над тренером і підбіг до нього ззаду з рушником, вдавши фаната. Фахівець спочатку приготувався відбиватися, але за мить впізнав корейського футболіста і оцінив його жарт.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 손세이셔널 (@son7yeaji) 22 Лип 2019 р. о 10:59 PDT

Перемогу Тоттенгему над туринським Ювентусом приніс точний удар Гаррі Кейна у доданий час.

Раніше Тоттенгем оформив найдорожчий трансфер в історії клубу.