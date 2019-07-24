Нападник Тоттенгема Сон Хин Мін вдав з себе вболівальника, який вибіг на поле.
Форвард Тоттенгем Готспур Сон Хин Мін після перемоги в матчі International Champions Cup над Ювентусом вирішив розіграти одного з тренерів шпор.
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Після фінального свистка на поле прорвався один з фанатів і хотів підбігти до гравців Тоттенгема, але його зупинив один з тренерів. Оцінивши ситуацію, Сон Хин Мін вирішив пожартувати над тренером і підбіг до нього ззаду з рушником, вдавши фаната. Фахівець спочатку приготувався відбиватися, але за мить впізнав корейського футболіста і оцінив його жарт.
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Перемогу Тоттенгему над туринським Ювентусом приніс точний удар Гаррі Кейна у доданий час.
Раніше Тоттенгем оформив найдорожчий трансфер в історії клубу.