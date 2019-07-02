Французский полузащитник Танги Ндомбеле стал игроком лондонского Тоттенхэма.
Французский хавбек Лиона Танги Ндомбеле стал игроком Тоттенхэм Хотспур.
За 22-летнего француза шпоры выложили Лиону почти €72.5 млн. Это является самым дорогим трансфером в истории лондонского клуба.
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Контракт игрока с клубом рассчитан на 5 лет с возможностью пролонгации еще на год.
#WelcomeTanguy #COYS #THFC pic.twitter.com/P0S9JJyfsV
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 2 июля 2019 г.
Напомним, Тоттенхэм занял четвертое место в АПЛ и проиграл в финале Лиги чемпионов Ливерпулю.
Фото: Tottenham Hotspur
Источник: Tottenham Hotspur