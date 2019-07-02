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Факты / Спорт

Тоттенхэм оформил самый дорогой трансфер в истории клуба

Французский полузащитник Танги Ндомбеле стал игроком лондонского Тоттенхэма.

Танги Ндомбеле

Французский хавбек Лиона Танги Ндомбеле стал игроком Тоттенхэм Хотспур.

За 22-летнего француза шпоры выложили Лиону почти €72.5 млн. Это является самым дорогим трансфером в истории лондонского клуба.

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Контракт игрока с клубом рассчитан на 5 лет с возможностью пролонгации еще на год.

Напомним, Тоттенхэм занял четвертое место в АПЛ и проиграл в финале Лиги чемпионов Ливерпулю.

ФотоTottenham Hotspur

Источник: Tottenham Hotspur

Источник: Sky Sports

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