Французский ПСЖ показал новый комплект гостевой формы на сезон-2019/20.

Французский ПСЖ представил новый комплект гостевой формы на сезон 2019/20.

Экипировка выполнена в нетрадиционном для парижан красном цвете. Техническим спонсором команды является американский спортивный бренд одежды Nike.

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В презентационном ролике принял участие форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе.

@Jumpman23 Il est la ! Decouvrez le nouveau maillot exterieur du Paris Saint-Germain pour la saison #PSGxJordan #ICICESTPARIS pic.twitter.com/Zufx8EYGQx — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 25, 2019

Интересно, что фанатам такой выбор цветов для гостевой формы не пришелся по душе. Некоторые подумали, что это плохая шутка клуба, а другие не скрывают своего недовольства в комментариях в соцсетях.

Ранее ПСЖ показал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.

Фото: PSG

Источник: PSG