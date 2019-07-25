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Факты / Спорт

Мбаппе представил выездной комплект ПСЖ на сезон 2019/20

Французский ПСЖ показал новый комплект гостевой формы на сезон-2019/20.

Форма ПСЖ

Французский ПСЖ представил новый комплект гостевой формы на сезон 2019/20.

Экипировка выполнена в нетрадиционном для парижан красном цвете. Техническим спонсором команды является американский спортивный бренд одежды Nike.

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В презентационном ролике принял участие форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе.

Интересно, что фанатам такой выбор цветов для гостевой формы не пришелся по душе. Некоторые подумали, что это плохая шутка клуба, а другие не скрывают своего недовольства в комментариях в соцсетях.

Ранее ПСЖ показал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.

ФотоPSG

ИсточникPSG

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