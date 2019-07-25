Французский ПСЖ показал новый комплект гостевой формы на сезон-2019/20.
Французский ПСЖ представил новый комплект гостевой формы на сезон 2019/20.
Экипировка выполнена в нетрадиционном для парижан красном цвете. Техническим спонсором команды является американский спортивный бренд одежды Nike.
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В презентационном ролике принял участие форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе.
@Jumpman23
Il est la ! Decouvrez le nouveau maillot exterieur du Paris Saint-Germain pour la saison #PSGxJordan
#ICICESTPARIS pic.twitter.com/Zufx8EYGQx
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 25, 2019
Интересно, что фанатам такой выбор цветов для гостевой формы не пришелся по душе. Некоторые подумали, что это плохая шутка клуба, а другие не скрывают своего недовольства в комментариях в соцсетях.
Ранее ПСЖ показал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
Фото: PSG
Источник: PSG