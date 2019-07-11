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Факты / Спорт

Это магия, это Рома! Новая гостевая форма римлян с молнией

Итальянская Рома показала новый гостевой комплект формы на сезон 2019/20.

Гостевая форма Ромы

Итальянская Рома презентовала новый гостевой комплект формы на сезон 2019/20.

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Выездной комплект выполнен в белом цвете с импровизированной молнией Юпитера от левого плеча до правого бедра на джерси. Сама молния сочетает в себе три оттенка желтый, оранжевый и красный. Шорты будут пурпурно-красного цвета.

— Это магия, это Рома, – подписано под презентацией формы в Twitter Ромы.

Техническим спонсором волков является американский спортивный бренд Nike.

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Это магия, это Рома! Новая гостевая форма римлян с молнией / 4 фотографии

Ранее Рома представила комплект новой домашней формы на сезон-2019/20.

ФотоAS Roma

ИсточникAS Roma

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