Итальянская Рома показала новый гостевой комплект формы на сезон 2019/20.
Итальянская Рома презентовала новый гостевой комплект формы на сезон 2019/20.
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Выездной комплект выполнен в белом цвете с импровизированной молнией Юпитера от левого плеча до правого бедра на джерси. Сама молния сочетает в себе три оттенка желтый, оранжевый и красный. Шорты будут пурпурно-красного цвета.
— Это магия, это Рома, – подписано под презентацией формы в Twitter Ромы.
Tutti i dettagli della nostra nuova maglia da trasferta
https://t.co/n6nx7QgwHY#ASRoma pic.twitter.com/pMbFTgLM93
— AS Roma (@OfficialASRoma) 11 июля 2019 г.
Техническим спонсором волков является американский спортивный бренд Nike.
Ранее Рома представила комплект новой домашней формы на сезон-2019/20.
Фото: AS Roma
Источник: AS Roma