Итальянская Рома показала новый гостевой комплект формы на сезон 2019/20.

Итальянская Рома презентовала новый гостевой комплект формы на сезон 2019/20.

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Выездной комплект выполнен в белом цвете с импровизированной молнией Юпитера от левого плеча до правого бедра на джерси. Сама молния сочетает в себе три оттенка желтый, оранжевый и красный. Шорты будут пурпурно-красного цвета.

— Это магия, это Рома, – подписано под презентацией формы в Twitter Ромы.

Техническим спонсором волков является американский спортивный бренд Nike.

















Это магия, это Рома! Новая гостевая форма римлян с молнией / 4 фотографии

Ранее Рома представила комплект новой домашней формы на сезон-2019/20.

Фото: AS Roma

Источник: AS Roma