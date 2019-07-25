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Факти / Спорт

Мбаппе презентував виїзний комплект ПСЖ на сезон 2019/20

Французький ПСЖ показав новий комплект гостьової форми на сезон-2019/20.

Форма ПСЖ

Французький ПСЖ презентував новий комплект гостьової форми на сезон 2019/20.

Екіпірування виконане у нетрадиційному для парижан червоному кольорі. Технічним спонсором команди є американський спортивний бренд одягу Nike.

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У презентаційному ролику взяв участь форвард Парі Сен-Жермен Кілліан Мбаппе.

Цікаво, що фанатам такий вибір кольорів для гостьової форми не припав до душі. Деякі подумали, що це поганий жарт клубу, а інші не приховують свого незадоволення у коментарях у соцмережах.

Раніше ПСЖ показав новий комплект домашньої форми на сезон-2019/20.

Фото: PSG

Джерело: PSG

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