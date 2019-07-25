Французький ПСЖ показав новий комплект гостьової форми на сезон-2019/20.
Французький ПСЖ презентував новий комплект гостьової форми на сезон 2019/20.
Екіпірування виконане у нетрадиційному для парижан червоному кольорі. Технічним спонсором команди є американський спортивний бренд одягу Nike.
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У презентаційному ролику взяв участь форвард Парі Сен-Жермен Кілліан Мбаппе.
@Jumpman23
Il est la ! Decouvrez le nouveau maillot exterieur du Paris Saint-Germain pour la saison /#PSGxJordan
#ICICESTPARIS pic.twitter.com/Zufx8EYGQx
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 25, 2019
Цікаво, що фанатам такий вибір кольорів для гостьової форми не припав до душі. Деякі подумали, що це поганий жарт клубу, а інші не приховують свого незадоволення у коментарях у соцмережах.
Раніше ПСЖ показав новий комплект домашньої форми на сезон-2019/20.
Фото: PSG
Джерело: PSG