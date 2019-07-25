Ливерпуль сыграл вничью с португальским Спортингом в рамках предсезонного турне по США.

Ливерпуль встречался с португальским Спортингом в рамках товарищеского матча. Матч прошел в Нью-Йорке на стадионе Янки и закончился ничьей 2:2.

В начале встречи голкипер красных Симон Миньоле пропустил курьезный гол в лучших традициях экс-вратаря мерсисайдцев Лориса Кариуса. Миньоле не сумел удержать мяч в руках после дальнего удара Бруно Фернандеша, и тот залетел в ворота.

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Через 16 минут Дивок Ориги восстановил паритет в игре, а Джорджиньо Вейналдум удвоил на последних секундах первого тайма. Португальцам удалось сравнять после перерыва благодаря Венделу.

К слову, капитан Ливерпуля сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов.