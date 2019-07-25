Ліверпуль зіграв внічию з португальським Спортингом в рамках передсезонного турне по США.

Ліверпуль зустрічався з португальським Спортингом в рамках товариського матчу. Матч пройшов в Нью-Йорку на стадіоні Янкі і закінчився нічиєю 2:2.

На початку зустрічі голкіпер червоних Сімон Міньоле пропустив курйозний гол в найкращих традиціях екс-воротаря мерсисайдців Лоріса Каріуса. Міньоле не зумів втримати м’яч в руках після дальнього удару Бруно Фернандеша, і той залетів у ворота.

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Через 16 хвилин Дівок Орігі відновив паритет у грі, а Джорджиньо Вейналдум подвоїв на останніх секундах першого тайму. Португальцям вдалося зрівняти по перерві завдяки Венделу.

До речі, капітан Ліверпуля зробив татуювання на честь перемоги в Лізі чемпіонів.