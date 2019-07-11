Фанаты Ливерпуля устроили перформанс на тренировке Манчестер Юнайтед в Австралии.

Манчестер Юнайтед отправился в заокеанское турне в австралийский город Перт, но и там красных дьяволов смогли достать их извечные соперники из Мерсисайда.

Фанаты Ливерпуля устроили своеобразный перформанс над стадионом WACA Ground накануне товарищеского матча подопечных Сульшера против Перт Глори.

Читайте: Капитан Ливерпуля сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов

Когда игроки МЮ вышли на газон стадиона, над ними появился самолет с прикрипоеним баннером: Ливерпуль – шестикратный обладатель Кубка чемпионов.

A Liverpool plane with the banner “6 x European Champions” has been circling around the stadium where Manchester United are having their training session pic.twitter.com/KCVQ6UOVLB — Football Daily (@footballdaily) 11 июля 2019 г.

Автором идея выступил фанат красных Алун Верналс, который родился и проживает в Перте. Позже он рассказал, как у него возникла идея пошутить над принципиальным соперником его любимого клуба.

— Я подумал об этом вскоре после того, как мы выиграли шестой Кубок в Мадриде и когда я узнал, что МЮ приедет сюда. Я рассказал об этой идее нескольким товарищам и сумел собрать группу из 18 человек, чтобы устроить этот трюк, – сказал Верналс.

На открытой тренировке Юнайтед на стадион WACA присутствовали 12 тыс болельщиков.

К слову, Ливерпуль на три года запретил своему 57-летнему фанату посещать матчи.