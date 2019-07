Манчестер Юнайтед отправился в заокеанское турне в австралийский город Перт, но и там красных дьяволов смогли достать их извечные соперники из Мерсисайда.

Фанаты Ливерпуля устроили своеобразный перформанс над стадионом WACA Ground накануне товарищеского матча подопечных Сульшера против Перт Глори.

Когда игроки МЮ вышли на газон стадиона, над ними появился самолет с прикрипоеним баннером: Ливерпуль – шестикратный обладатель Кубка чемпионов.

A Liverpool plane with the banner “6 x European Champions” has been circling around the stadium where Manchester United are having their training session pic.twitter.com/KCVQ6UOVLB

— Football Daily (@footballdaily) 11 июля 2019 г.