PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Умер известный спортсмен Роман Вирастюк

Известный украинский спортсмен Роман Вирастюк умер в возрасте 51 года.

Роман Вірастюк

Новость дополняется

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Самые дорогие и дешевые страны для жизни: на каком месте Украина
Передать письмо Зеленскому – в Украину приехал главред Эха Москвы Венедиктов
Заинтересованы в сильной Украине: Польша и США согласовали поддержку реформ
Самой сексуальной нацией мира признали украинцев
Получение гражданства РФ упростят для всех украинцев – Путин
Javelin и антиснайперские системы – Волкер о приоритетных поставках вооружения в Украину
США должны провести Украину в НАТО и предоставить ей оружие – слушания в Сенате
Евросоюз продлит программу поддержки бизнеса в Украине до 2021 года
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка