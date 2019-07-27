Відомий український спортсмен Роман Вірастюк помер у віці 51 року.

Директор Департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту Роман Вірастюк помер у віці 51 року.

Український спортсмен Вірастюк був людиною багатьох талантів з великим і добрим серцем.

– Для Міністерства молоді та спорту, кожного з нас – це непоправна втрата і великий біль. Співчуваємо, сумуємо та підтримуємо рідних Романа в цей важкий час. Вічна пам’ять Роману Вірастюку, – написав міністр молоді та спорту Ігор Жданов у Facebook.



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11 липня Вірастюку провели третю операцію на серці. Вона тривала близько 20 годин.

Наразі точна причина смерті Вірастюка не називається.

Роман Вірастюк відомий тим, що у 1994 році завоював бронзову медаль на чемпіонаті Європи у дисципліні штовхання ядра. Він також неодноразово займав друге місце на Військових світових іграх.

До слова, у Дніпрі за загадкових обставин помер чемпіон України зі стрибків у воду Юрій Шляхов.

Джерело: Ігор Жданов

Фото: Громадське Телебачення