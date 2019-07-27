27 июля умер известный украинский спортсмен Роман Вирастюк. Факты ICTV собрали самую важную информацию о жизни и деятельности спортсмена.

Роман Вирастюк – спортсмен

Роман Вирастюк родился в Ивано-Франковске 20 апреля 1968 года. Уже в 12 лет он начал заниматься легкой атлетикой (метание диска и толкание ядра).

Его готовил заслуженный тренер Украины Иван Шарий.

Достижения Романа Вирастюка помогли ему попасть в юношескую, юниорскую и молодежную сборные СССР.

В 1994 году спортсмен занял третье место на чемпионате Европы, а в 1995 году он стал капитаном Олимпийской сборной Украины и занимал этот пост до 2005 года.

За это время он принимал участие в Олимпийских играх в Атланте, Сиднее и Афинах. Личный рекорд Вирастюка в толкании ядра – 21,34 м.

Среди достижений спортсмена также:

17-кратный чемпион и восьмикратный обладатель Кубка Украины;

чемпион Европы среди клубов;

четырехкратный серебряный призер Кубка Европы.

Брат Романа – Василий Вирастюк – известен в силовых видах спорта. Он завоевал титул Самый сильный человек в мире в 2004 году.

Карьера после спорта

После завершения спортивной карьеры Роман Вирастюк работал главой Главного управления по делам молодежи и спорта Ивано-Франковской облгосадминистрации.

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Он также принимал участие в телепроектах День Олимпиады и Олимпийские страсти в качестве ведущего.

С 2016 года Вирастюк работал главой департамента олимпийских видов спорта в Министерстве молодежи и спорта.

Он также баллотировался на парламентских выборах 2019 года в ОИО №84 где набрал 11,06% голосов и занял четвертое место.

Проблемы со здоровьем

В 2005 году Вирастюку сделали операцию по протезированию аорты и аортальных клапанов.

В 2015 году стало известно, что спортсмену понадобится еще две операции. Во время первой операции, которая длилась 13 часов, ему поставили сердечный клапан и протез корня аорты. Ее провели 31 марта 2016 года.

11 июля 2019 года Вирастюк перенес еще одну сложную операцию, которая длилась 20 часов.

К слову, в Днепре при загадочных обстоятельствах умер чемпион Украины по прыжкам в воду Юрий Шляхов.

Фото: Роман Вирастюк