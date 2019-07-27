PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Спортсмен і чиновник: топ-3 факти про Романа Вірастюка

27 липня помер відомий український спортсмен Роман Вірастюк. Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію про життя і діяльність спортсмена.

Роман Вірастюк

Роман Вірастюк – спортсмен

Роман Вірастюк народився в Івано-Франківську 20 квітня 1968 року. Уже в 12 років він почав займатися легкою атлетикою (метання диска і штовхання ядра).

Його готував заслужений тренер України Іван Шарий.

Досягнення Романа Вірастюка допомогли йому потрапити в юнацьку, юніорську та молодіжну збірні СРСР.

У 1994 році спортсмен посів третє місце на чемпіонаті Європи, а у 1995 році він став капітаном Олімпійської збірної України і займав цей пост до 2005 року.

За цей час він брав участь в Олімпійських іграх в Атланті, Сіднеї та Афінах. Особистий рекорд Вірастюка у штовханні ядра – 21,34 м.

Серед досягнень спортсмена також:

  • 17-кратний чемпіон і восьмикратний володар Кубка України;
  • чемпіон Європи серед клубів;
  • чотириразовий срібний призер Кубка Європи.

Брат Романа – Василь Вірастюк – відомий у силових видах спорту. Він завоював титул Найсильніша людина світу у 2004 році.

Кар’єра після спорту

Після завершення спортивної кар’єри Роман Вірастюк працював главою Головного управління у справах молоді та спорту Івано-Франківської облдержадміністрації.

Читайте: Помер відомий спортсмен Роман Вірастюк

Він також брав участь у телепроектах День Олімпіади та Олімпійські пристрасті як ведучий.

З 2016 року Вірастюк працював головою департаменту олімпійських видів спорту у Міністерстві молоді та спорту.

Він також балотувався на парламентських виборах 2019 року в ОВО №84 де набрав 11,06% голосів і посів четверте місце.

Проблеми зі здоров’ям

У 2005 році Вірастюку зробили операцію з протезування аорти та аортальних клапанів.

У 2015 році стало відомо, що спортсмену знадобиться ще дві операції. Під час першої операції, яка тривала 13 годин, йому поставили серцевий клапан і протез кореня аорти. Її провели 31 березня 2016 року.

11 липня 2019 року Вірастюк переніс ще одну складну операцію, яка тривала 20 годин.

До слова, у Дніпрі при загадкових обставинах помер чемпіон України зі стрибків у воду Юрій Шляхов.

Фото: Роман Вірастюк

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Помер відомий спортсмен Роман Вірастюк
Найдорожчі і найдешевші країни для життя: на якому місці Україна
Передати листа Зеленському – в Україну приїхав головред Эха Москвы Венедиктов
Зацікавлені в сильній Україні: Польща і США узгодили підтримку реформ
Найсексуальнішою нацією світу визнали українців
Отримання громадянства РФ спростять для всіх українців – Путін
Javelin та антиснайперські системи – Волкер про пріоритетні поставки озброєння в Україну
США мають провести Україну в НАТО і надати їй зброю – слухання у Сенаті
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка