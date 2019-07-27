27 липня помер відомий український спортсмен Роман Вірастюк. Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію про життя і діяльність спортсмена.

Роман Вірастюк – спортсмен

Роман Вірастюк народився в Івано-Франківську 20 квітня 1968 року. Уже в 12 років він почав займатися легкою атлетикою (метання диска і штовхання ядра).

Його готував заслужений тренер України Іван Шарий.

Досягнення Романа Вірастюка допомогли йому потрапити в юнацьку, юніорську та молодіжну збірні СРСР.

У 1994 році спортсмен посів третє місце на чемпіонаті Європи, а у 1995 році він став капітаном Олімпійської збірної України і займав цей пост до 2005 року.

За цей час він брав участь в Олімпійських іграх в Атланті, Сіднеї та Афінах. Особистий рекорд Вірастюка у штовханні ядра – 21,34 м.

Серед досягнень спортсмена також:

17-кратний чемпіон і восьмикратний володар Кубка України;

чемпіон Європи серед клубів;

чотириразовий срібний призер Кубка Європи.

Брат Романа – Василь Вірастюк – відомий у силових видах спорту. Він завоював титул Найсильніша людина світу у 2004 році.

Кар’єра після спорту

Після завершення спортивної кар’єри Роман Вірастюк працював главою Головного управління у справах молоді та спорту Івано-Франківської облдержадміністрації.

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Він також брав участь у телепроектах День Олімпіади та Олімпійські пристрасті як ведучий.

З 2016 року Вірастюк працював головою департаменту олімпійських видів спорту у Міністерстві молоді та спорту.

Він також балотувався на парламентських виборах 2019 року в ОВО №84 де набрав 11,06% голосів і посів четверте місце.

Проблеми зі здоров’ям

У 2005 році Вірастюку зробили операцію з протезування аорти та аортальних клапанів.

У 2015 році стало відомо, що спортсмену знадобиться ще дві операції. Під час першої операції, яка тривала 13 годин, йому поставили серцевий клапан і протез кореня аорти. Її провели 31 березня 2016 року.

11 липня 2019 року Вірастюк переніс ще одну складну операцію, яка тривала 20 годин.

До слова, у Дніпрі при загадкових обставинах помер чемпіон України зі стрибків у воду Юрій Шляхов.

Фото: Роман Вірастюк