В Китае на трассе в Шанхае завершился третий этап чемпионата мира Формулы-1.

Победил на Гран-при Китая британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Второе место занял его партнер по команде — Валттери Боттас. В тройку лучших также попал пилот Ferrari Себастьян Феттель.

Для конюшни Mercedes — это уже третий подряд победный дубль.

После трех этапов британец возглавил общий зачет, набрав 68 очков. Боттас отстает от партнера на 6 пунктов — 62 очка. На третьей позиции в зачете расположился Ферстаппен.

Wins the landmark 1000th F1 race

Victory for the second Grand Prix in a row

Goes to the top of the championship standings

Not a bad Sunday for @LewisHamilton #ChineseGP #Race1000 pic.twitter.com/84Roskji6q

